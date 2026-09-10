У літак Зеленського ледве не поцілив російський дрон

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України з Молдови до Норвегії 7 вересня затримався через дрони у повітряному просторі країни та його закриття.

Зеленський вилетів з Молдови до Осло із затримкою у зв'язку з тим, що на той час повітряний простір країни довелося закрити через російські дрони, повідомляє Reuters.

Дозвіл на виліт дали після того, коли з’ясувалось, що один дрон-порушник впав території Молдови, а інший вилетів до Румунії.

Загалом через повітряну тривогу затримали три вильоти і чотири прибуваючі рейси.

Фото: flickr com/M.Oertle.