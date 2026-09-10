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Війна

У літак Зеленського ледве не поцілив російський дрон

У літак Зеленського ледве не поцілив російський дрон

В уряді Молдови підтвердили, що виліт президента України з Молдови до Норвегії 7 вересня затримався через дрони у повітряному просторі країни та його закриття.

Зеленський вилетів з Молдови до Осло із затримкою у зв'язку з тим, що на той час повітряний простір країни довелося закрити через російські дрони, повідомляє Reuters.

Дозвіл на виліт дали після того, коли з’ясувалось, що один дрон-порушник впав території Молдови, а інший вилетів до Румунії. 

Загалом через повітряну тривогу затримали три вильоти і чотири прибуваючі рейси. 

Фото: flickr com/M.Oertle.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МолдоваУкраїнавійналітакЗеленськийдрони
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