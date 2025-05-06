Нападник київського "Динамо" Владислав Ванат опинився у фокусі уваги одразу кількох клубів Англійської Прем'єр-ліги. За інформацією, яку поширив британський журналіст Фрейзер Флетчер у своєму Twitter, представники англійських команд уважно стежать за виступами українського форварда.

Цей інтерес виглядає цілком логічним, враховуючи вражаючу результативність Ваната у поточному сезоні 2024/25. На його рахунку вже 21 забитий м'яч. Загалом у цьому сезоні Владислав Ванат провів 41 матч за "Динамо" у всіх турнірах, відзначившись 21 голом та 8 результативними передачами.

Яскрава гра Ваната є одним із ключових факторів успіху "Динамо", яке після 27 турів лідирує в Українській Прем'єр-лізі, маючи у своєму активі 67 очок.

Чинна угода 23-річного нападника з київським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, поточна трансферна вартість Владислава Ваната становить 11 мільйонів євро.

Потенційний перехід Ваната до одного з клубів АПЛ може стати значним кроком у його кар'єрі та свідченням зростаючого інтересу до українських талантів на європейській арені.