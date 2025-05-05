Трамп виділяє $7 млрд на підготовку пілотованого польоту до Місяця

Адміністрація президента США Дональда Трампа в 2026 фінансовому році (починається 1 жовтня 2025 року) збирається виділити $7 млрд на підготовку пілотованого польоту американських астронавтів до Місяця, випливає з даних опублікованого Білим домом проєкту.

Це прискорить дослідження людиною Місяця та Марса, зазначило NASA.

"Це (...) інвестиції для одночасного продовження досліджень Місяця та Марса, при цьому зберігаючи пріоритет на продовження критично важливих наукових та технологічних досліджень", - сказала виконувач обов'язків адміністратора NASA Джанет Петро.

На програми, орієнтовані на дослідження Марса, буде виділено $1 млрд.

Американці (NASA) висаджувалися на Місяць 6 разів у рамках програми "Аполлон". Це сталося між 1969 і 1972 роками.

За приблизними оцінками, повна вартість програми "Аполлон" склала приблизно $25,4 мільярда в цінах 1973 року.

Це еквівалентно близько $175–200 мільярдів у сучасних цінах (на 2020–2025 роки, з урахуванням інфляції).