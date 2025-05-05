Вибори в Румунії: прихильник Трампа виграв перший тур

Перший тур повторних виборів президента Румунії 4 травня виграв націоналіст і шанувальник Дональда Трампа Джордже Сіміон, набравши 40,5% голосів. Сіміон заявив, що в разі перемоги може привести до влади відстороненого проросійського кандидата Келіна Джорджеску, через якого скасували попередні вибори.

За підсумками підрахунку 99% голосів, у другому турі 38-річний лідер "Альянсу за об'єднання румунів" Сіміон боротиметься за посаду президента з мером Бухареста, центристом Нікушором Даном, який отримав 20,99 % голосів.

Дан має прозахідну позицію та підтримує Україну у російсько-українській війні.

Третій результат отримав кандидат від чинної влади Джордж Антонеску із 20,07 %.

Загалом у виборах взяли участь 11 кандидатів. Минулого разу претендентів на президентську посаду було 13.

Другий тур виборів заплановано на 18 травня.

Це друга спроба країни обрати президента: у листопаді минулого року Конституційний суд скасував результати перегонів, у яких перемагав проросійський кандидат Келін Джорджеску.

Влада Румунії твердить, що має розвіддані, які підтверджують втручання іноземних держав, зокрема Росії, у перебіг попередніх виборів. Румунська розвідка заявила, що країна є об'єктом "агресивних" гібридних дій Росії, включно з кібератаками, витоками інформації та диверсіями.

Цього разу ЦВК Румунії не пустила Джорджеску на вибори, не допомогла подана до Верховного суду апеляція.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Переможця попередніх виборів Келіна Джорджеску (ліворуч) цього разу в бюлетені не було, але фаворит першого туру Джордже Сіміон (праворуч), разом з яким Джорджеску голосував на виборах, обіцяє повернути його до влади в разі перемоги

Джордже Сіміон заявив, що в разі перемоги на виборах може привести до влади відстороненого кандидата Келіна Джорджеску.

"Існує кілька способів, за допомогою яких, якщо румунський народ захоче, пан Джорджеску може обійняти керівну посаду, і ми ними скористаємося", - сказав Сіміон.

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Джордже Сіміон прокоментував у X свій успіх у першому турі: "Я хочу від щирого серця подякувати всім тим, хто вирішив проголосувати (за мене). Це був акт мужності, довіри і солідарності. Я вдячний і запевняю, що їхня довіра не буде зраджена", - написав він.

"На цих виборах йдеться не про того чи іншого кандидата, а про кожного румуна, якому брехали, якого ігнорували, якого принижували, але в якого все ще є сили вірити і захищати свою ідентичність і права", - заявив він у п'ятницю.

Сіміон - прихильник об'єднання Румунії та Молдови, за що офіційний Кишинів кілька разів забороняв йому в'їзд до країни.