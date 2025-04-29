У Конгресі США ініціювали імпічмент Дональда Трампа

Про це повідомив конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар.

«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — заявив політик у своєму дописі на платформі Х.

Конгресмен повідомив, що вносить сім статей імпічменту щодо президента США Трампа. Зокрема, за депортацію Кілмара Абреґо Ґарсії — чоловіка, якого помилково відправили до Сальвадору й ув’язнили там, а також за скорочення фінансування урядових структур Департаментом ефективності уряду (DOGE) без схвалення Конгресу.

Танедар також наголосив, що серед причин для імпічменту й тарифна політика Трампа, яка негативно вплинула на міжнародну економіку.

«Стаття сьома — тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства», — зазначив Шрі Танедар, додавши, що у Сполучених Штатах президенти, а не королі.

Як зазначає видання Axois, це перший випадок у цьому році, коли демократ у Палаті представників намагається оголосити імпічмент президенту чи члену його адміністрації. Хоча, найімовірніше, не останній, припускають журналісти.

Також у виданні зазначили, що ці заходи, напевно, ні до чого не приведуть, особливо з урахуванням того, що і Палату представників, і Сенат контролюють республіканці.

Раніше у квітні конгресмен-демократ Ел Грін оголосив про намір упродовж 30 днів подати до Конгресу документи щодо початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Це не перша спроба Гріна оголосити імпічмент: подібні ініціативи він висував і під час першого терміну президентства Трампа.

Дональд Трамп є першим в історії США президентом, якому двічі за термін оголошували імпічмент.

Перший імпічмент був оголошений Трампу Палатою представників у грудні 2019 року, проте Сенат відмовився усувати його від влади.

13 січня 2021 року Палата представників США проголосувала за імпічмент Дональда Трампа. За імпічмент проголосували 232 особи, проти — 197. Серед тих, хто голосував «за» виявилося 10 республіканців.