У Конгресі США ініціювали імпічмент Дональда Трампа

До Палати представників США внесли статті про імпічмент президента Дональда Трампа.
Про це повідомив конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар.
«Я вніс статті про імпічмент президента Трампа. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку. Він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію», — заявив політик у своєму дописі на платформі Х.
Конгресмен повідомив, що вносить сім статей імпічменту щодо президента США Трампа. Зокрема, за депортацію Кілмара Абреґо Ґарсії — чоловіка, якого помилково відправили до Сальвадору й ув’язнили там, а також за скорочення фінансування урядових структур Департаментом ефективності уряду (DOGE) без схвалення Конгресу.
Танедар також наголосив, що серед причин для імпічменту й тарифна політика Трампа, яка негативно вплинула на міжнародну економіку.
«Стаття сьома — тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства», — зазначив Шрі Танедар, додавши, що у Сполучених Штатах президенти, а не королі.
Як зазначає видання Axois, це перший випадок у цьому році, коли демократ у Палаті представників намагається оголосити імпічмент президенту чи члену його адміністрації. Хоча, найімовірніше, не останній, припускають журналісти.
Також у виданні зазначили, що ці заходи, напевно, ні до чого не приведуть, особливо з урахуванням того, що і Палату представників, і Сенат контролюють республіканці.
Раніше у квітні конгресмен-демократ Ел Грін оголосив про намір упродовж 30 днів подати до Конгресу документи щодо початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Це не перша спроба Гріна оголосити імпічмент: подібні ініціативи він висував і під час першого терміну президентства Трампа.
Дональд Трамп є першим в історії США президентом, якому двічі за термін оголошували імпічмент.
Перший імпічмент був оголошений Трампу Палатою представників у грудні 2019 року, проте Сенат відмовився усувати його від влади.