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Полiтика

Головні пункти мирного плану України, Британії та ЄС, який передали Трампу в Парижі

Головні пункти мирного плану України, Британії та ЄС, який передали Трампу в Парижі

Мирний план України, Британії та ЄС, який передали Трампу в Парижі, публікує The Telegraph.

Він складається з 5 пунктів:

➡️ Мирна угода повинна «ґрунтуватися на міжнародному праві». Це виключає визнання земель російськими.

➡️ Важливо мати чіткі «гарантії безпеки» як ціну за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть територію росії, навіть на тимчасовій основі.

➡️ Дозвіл росії контролювати Крим (https://t.me/+LrQ2xeQOVTozYWUy) дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на чорноморських союзників Туреччину, Румунію та Болгарію.

➡️ Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонно-промислової бази.

➡️ В центрі переговорного процесу повинна бути Україна, а не Сполучені Штати та Трамп.

Ці пункти значною мірою перегукуються із заявами британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Раніше він вже наголошував, що саме Україна має вирішувати умови миру і відкидав ідею офіційного визнання Криму російським. Стармер також захищав президента Зеленського, заявляючи, що той не винен у відсутності угоди.

Публікація плану відбувається на тлі інтенсивних міжнародних переговорів. Як зазначалося, існує п'ятипунктовий план Києва та семипунктовий план США, між якими є суттєві розбіжності. Обговорення тривають, і хоча США відіграють важливу роль, західні союзники, зокрема Велика Британія, лобіюють зміни та наполягають на врахуванні українських пріоритетів, закріплених у цих п'яти пунктах. Лондон також продовжує підтримувати ідею надання Україні гарантій безпеки та обговорює форми військової присутності, хоча і пом'якшив плани, замінивши бойовий контингент військовими інструкторами.

Теги:

мирний планТрампСтармер
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