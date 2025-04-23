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Посмертний заповіт Папи Римського оприлюднив Ватикан

Посмертний заповіт Папи Римського оприлюднив Ватикан

У Ватикані оприлюднили духовний заповіт Папи Римського Франциска. У ньому понтифік зазначив, що завжди довіряв себе Діві Марії та присвячував Господу свої страждання останніх років життя, жертвуючи цим заради миру у всьому світі.

 
Як заявили у Vatican News, у заповіті понтифік написав, що витрати на підготовку поховання мають бути покриті коштом пожертви, яку він при житті розпорядився передати базиліці Санта-Марія-Маджоре.

«Нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаючи молитися за мене. Страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та братерство між народами», - йдеться у папському заповіті.

У документі Його Святість також вказав, щоб його гробниця перебувала в ніші бічного нефа між Павловою каплицею та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки.

Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: Franciscus, додається у тексті. Заповіт Франциска був складений 29 червня 2022 року.

Водночас у Ватикані додали, що кардинал Кевін Фаррелл, який наразі тимчасово керує справами Римо-католицької церкви, кардинал П'єтро Паролін, провідний на посаду Папи, та архієпископ Едгар Пенья Парра запечатали двері папських апартаментів в Апостольському палаці та апартаменти Casa Santa Marta, де жив покійний Папа Римський.

Там наголосили, що подібні заходи є обов’язковою багатовіковою складовою посмертного папського ритуалу Ватикану.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня стало відомо, що Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані, в Каса-Санта-Марта. 

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Папа РимськийВатиканзаповіт
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