Путін запропонував Трампу зупинити війну на поточній лінії фронту

На зустрічі в Лондоні 23 квітня українські та європейські офіційні особи зіткнуться з пропозицією США, що швидко змінюється, визнати незаконну анексію Криму Росією і заморозити лінії фронту в рамках мирної угоди.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова кількох джерел, знайомих із внутрішніми обговореннями.

Як зазначає видання, союзники України сподіваються отримати гарантії безпеки та програми відновлення для країни, яка перебуває у важкій ситуації, в обмін на будь-які подібні територіальні поступки. Пропозиції США, представлені Україні в Парижі минулого тижня, передбачають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму російською територією і, зрештою, зняття санкцій з Росії в рамках майбутньої угоди, повідомляють три особи, знайомі з цим питанням.

Натомість Москва припинить військові дії в Україні в той час, коли російські військові матимуть бойовий імпульс та значні переваги у чисельності військ та озброєнні. Радник президента України Володимира Зеленського заявив, що американські пропозиції містять деякі ідеї, з якими Київ погоджується, а з деякими ні. Західний чиновник сказав, що обсяг тиску на Україну "разючий". Як і інші, вони говорили за умов анонімності, щоб обговорити делікатні дипломатичні розмови.

"Представник Держдепартаменту не надав великого значення ідеї про те, що Вашингтон ставить Київ перед доконаним фактом, проте зростальне публічне розчарування адміністрації президента США Дональда Трампа ходом переговорів змусило Київ побоюватися чергового погіршення відносин із Вашингтоном", — пише видання.

У міру того як переговори набирають обертів, а офіційні особи США погрожують вийти протягом декількох днів, тиск на Київ посилюється. Французькі, британські та німецькі перемовники, які взяли активнішу участь у мирних переговорах, як очікується, наполягатимуть на позиції України в Лондоні, закликаючи до того, щоб будь-яка угода передбачала гарантії безпеки та програми післявоєнного відновлення, можливо, частково сплачені замороженими російськими активами.

Європейські та навіть українські офіційні особи приватно визнають, що Київ навряд чи відновить контроль над територіями, контрольованими Росією, найближчим часом. У кращому разі вони сподіваються сповільнити поспіх із будь-якою угодою, яка дозволить Москві утримати завойовані землі та вийти з-під санкцій, не отримавши попередньо значних вигод для України.

"Є побоювання, що Трамп намагається підштовхнути українців і не виявив достатньої жорсткості до Росії", — сказав Муджтаба Рахман, директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків. "Головне питання зараз у тому, що Україна отримає в обмін на відмову від частини своєї території?"

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, Сполучені Штати представили Україні план своїх пропозицій на переговорах у Парижі минулого тижня, і українці інтерпретували його як останню пропозицію Вашингтона перед тим, як він розгляне можливість відмовитися від мирного процесу.

Раніше повідомлялось, що короткочасне "великоднє перемир'я", яке 19 квітня оголосив російський диктатор Володимир Путін, стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою. Однак головна мета РФ — завадити Америці вийти із переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні.

Своєю чергою спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що Україна не отримає членства в НАТО. При цьому він зазначив, що є інші варіанти, які можна використовувати для закінчення війни.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який раніше обіцяв досягнути мирної угоди між Україною та Росією упродовж 24 годин після вступу на посаду, розчарований відсутністю прогресу у переговорах. Це підтвердив своїми нещодавніми заявами й держсекретар Марко Рубіо.

За даними Guardian, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання Криму російською територією у рамках своєї спроби укласти мирну угоду між двома сторонами.

Нещодавно помічник глави Кремля Володимира Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков повідомив, що на поточному тижні Москва готується до чергового візиту спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа.