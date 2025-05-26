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Суспiльство

Журналісти виявили незадекларовані доходи сім’ї одіозного Львівського судді Мармаша

Журналісти виявили незадекларовані доходи сім’ї одіозного Львівського судді Мармаша

Дружина судді Личаківського районного суду м. Львова Мармаша Володимира Ярославовича, яка також є суддєю, нібито «підробляє на стороні» та нібито отримує доходи, які не декларуються суддею.

Відразу варто зазначити, суддя як носій судової влади повинен бути прикладом неухильного дотримання принципу верховенства права і вимог закону, присяги судді, має усвідомлювати постійну увагу суспільства та демонструвати високі стандарти поведінки з метою зміцнення довіри до судової влади та утвердження авторитету правосуддя. Однак, часом служителі Феміди, намагаючись знайти деталі порушень інших, — тих кого судять, будучи натхненні суддівською владою, забувають про власну необхідність дотримуватись вимог та норм законів, а також встановленого порядку.

Як нібито було виявлено журналістами, незважаючи на роз’яснення НАЗК — суддя Іванюк І.Д. яка нібито проживає з суддею Мармаш В.Я. однією сім’єю та веде з ним спільний побут, протягом 2024 року нібито отримувала на власний рахунок у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» кошти від фізичних та юридичних осіб, які при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік, нібито вирішила не декларувати.

Ймовірно підтримуючи таке «рішення» дружини, суддя Мармаш В.Я. нібито також не відобразив таку інформацію про члена сім’ї у власній декларації.

На перший погляд можливо подумати, що ймовірна сума понад 16 тис. грн., не така вже і велика, щоб привертати увагу суспільства, проте це нібито лице за один квартал 2024 року. Ці ймовірні кошти, можливо, можуть бути такою собі нібито «винагородою» за прийняття суддею неправосудних рішень в інтересах певних осіб, що, напевно, підлягає перевірці правоохоронними органами.

Нагадуємо, що згідно Конституції України суддя не може обіймати будь-які інші оплачувані посади чи виконувати іншу оплачувану роботу.

З даного приводу, наскільки нам відомо, журналістами вже направлено відповідні звернення до НАЗК та ВРП.

Виявленні ймовірні факти це, напевно, лише вершина айсбергу, та в подальших публікаціях журналісти обіцяють проаналізувати та оприлюднити ймовірні статки батьків та близьких родичів суддів Мармаша і Іванюк.

Теги:

Мармаш
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