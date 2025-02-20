Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має "козирі" у переговорах щодо війни в Україні. Оскільки Москва "захопила велику територію". Таку заяву американський лідер зробив, летівши назад до Вашингтона після виступу на інвестиційній зустрічі у Флориді. А от на запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так".

Про це повідомляє ВВС. Видання зазначає, що президент США зробив цю заяву у відповідь на слова Зеленського, який заявив, що американський лідер "живе в дезінформаційному просторі", яким керує Москва.