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 Ми точно зможемо повернути Крим дипломатичним шляхом, — Зеленський.

Президент України також заявив, що не вірить словам російського диктатора путіна про нібито готовність припинити вогонь. І вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на «діалог із терористом».

Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити.
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