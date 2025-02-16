Ми точно зможемо повернути Крим дипломатичним шляхом, — Зеленський.

Президент України також заявив, що не вірить словам російського диктатора путіна про нібито готовність припинити вогонь. І вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на «діалог із терористом».

Він вбивця, і він ніколи не зміниться.. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити.