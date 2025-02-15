БФ молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з Валерієм Дубілем, першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, та за сприяння мецената Анатолія Шкрібляка передали українським військовим на фронт понад 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) з імерсійною системою охолодження. Загальна вартість допомоги склала понад 10 мільйонів гривень.

Окрім РЕБів, підрозділи ЗСУ отримали 15 зарядних станцій, 10 терміналів Starlink, 5000 упаковок вітамінних препаратів з Ізраїлю, а також смаколики, термоковдри та монітори для стабілізаційних пунктів. Допомогу доставили на передову — зокрема, на Покровський та Курахівський напрямки.

«Місія нашого фонду — рятувати життя. Сучасні системи РЕБ від компанії «УкрАвіаКосТех» — це важлива складова захисту наших воїнів від ворожих дронів та засобів радіоелектронної розвідки. Ми бачимо результати цієї допомоги безпосередньо на фронті, коли військові розповідають, як нове обладнання підвищує їхню безпеку та ефективність. Окрема подяка Анатолію Шкрібляку за його внесок у цю ініціативу — без підтримки бізнесу такі проєкти були б неможливі. Я вдячний партерам: Ігорю Коржу та Олексію Юренку за системну підтримку», — зазначив Валерій Дубіль.

Також він наголосив на важливості допомоги армії, адже від цього залежить наближення перемоги: «Кожен з нас має усвідомити, що байдужість наближає лінію фронту. Якщо ми не підтримуємо військових сьогодні, завтра війна може постукати в наші двері. Саме тому фонд «Надія» здійснив понад 200 гуманітарних виїздів на лінію бойових дій, привозячи не лише обладнання та медикаменти, а й підтримку, якої так потребують наші воїни».

БФ молодіжної ініціативи «Надія» працює вже 27 років і продовжує активно підтримувати бойові підрозділи, військові шпиталі та стабілізаційні пункти, надаючи необхідне обладнання, медикаменти та гуманітарну допомогу.