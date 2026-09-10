Чоловік знайшов майже 400 стародавніх артефактів, копаючи укриття (ФОТО)

Сирійський чоловік , який копав бомбосховище, щоб захистити свою родину від авіаударів в Ідлібі, зробив несподіване археологічне відкриття під землею. Зія Ханус натрапив на печеру, в якій було майже 400 археологічних артефактів, а потім наступні вісім років захищав колекцію під час війни, переміщення та неодноразових переїздів, пише Аrkeonews.

Нещодавно Ханус передав артефакти Генеральному директорату старожитностей та музеїв Сирії після того, як умови безпеки в цьому районі покращилися. Детальна публічна хронологія об'єктів ще не встановлена, тому їхній точний вік та культурне походження відкриті для археологічних досліджень.

Бомбосховище призвело до несподіваного відкриття

Ханус почав копати біля свого будинку, коли інтенсивні бомбардування загрожували його родині під час сирійського конфлікту. За даними агентства Anadolu, він хотів створити укриття, де його діти могли б сховатися від атак, але замість цього розкопки виявили печеру, яку він описав як печеру, заповнену історичними предметами.

Не маючи археологічної освіти, Ханус зв'язався зі знайомим зі свого села, який знав про старожитності. Чоловік сказав йому, що ці предмети є важливою частиною спадщини Сирії, і порадив йому зберігати їх у безпеці.

Пізніше потенційні покупці звернулися до Гануша та запропонували придбати артефакти. Він відмовився їх продавати та натомість залишив колекцію під своїм захистом, рішення, яке ставало дедалі складнішим, оскільки бойові дії змусили його родину покинути свій дім.

У 2019 році Ханус утік, оскільки військові операції навколо Ідлібу посилилися. Він розповів AA, що він та його діти переїжджали з більш ніж 15 будинків, щоразу забираючи з собою артефакти. Те, що починалося як випадкова знахідка, фактично стало частиною речей родини протягом років переміщення.

Сирієць Зія Ханус знайшов майже 400 стародавніх артефактів під час розкопок бомбосховища в Ідлібі. Фото: AA

Ідліб розташований в одному з найбагатших археологічних ландшафтів Сирії.

Разом із оголошенням не було опубліковано жодного детального переліку, який би визначав приблизно 400 об'єктів за матеріалом, датою чи археологічною культурою. Ця відмінність важлива, оскільки Ідліб розташований у регіоні, де людські поселення існують тисячі років, а археологічні знахідки представляють дуже різні періоди.

Один із найяскравіших прикладів знаходиться в Тель-Мардіх, на місці стародавньої Ебли поблизу Саракеба. Ебла перетворилася на один із головних міських центрів бронзової доби західної Сирії протягом третього тисячоліття до нашої ери. Розкопки там виявили палаци, храми, укріплення та відомий архів, що містить тисячі клинописних табличок, що змінило розуміння вченими ранніх сирійських міських суспільств.

Поселення в Телль-Мардіх продовжувалося протягом кількох послідовних періодів, перш ніж це місце зрештою занепало в епоху Римської імперії. Його довга історія ілюструє, чому археологам потрібно досліджувати колекцію Хануса окремо, а не відносити всю групу до однієї цивілізації чи століття.

Ширший ландшафт північно-західної Сирії також зберігає численні залишки римського та візантійського періодів. Список стародавніх сіл Північної Сирії ЮНЕСКО включає поселення, що датуються переважно I–VII століттями нашої ери, з будинками, церквами, храмами, лазнями, гробницями, цистернами та сільськогосподарськими спорудами, що збереглися на вапнякових високогір'ях. ЮНЕСКО описує понад 700 римських та візантійських археологічних пам'яток у цьому ширшому регіоні.

Така щільність археологічних знахідок робить Ідліб особливо важливим, але вона не встановлює дату нещодавно переданих артефактів. Перш ніж дослідники зможуть визначити, до якої частини тривалої археологічної послідовності Сирії належать ці об'єкти, необхідно провести наукове дослідження, документування та порівняння з надійно розкопаними матеріалами.

Сирієць Зія Ханус знайшов майже 400 стародавніх артефактів під час розкопок бомбосховища в Ідлібі. Фото: AA

Сама печера може дати важливі підказки

Археологічна цінність знахідки може виходити за рамки окремих артефактів. Дослідникам також потрібно буде встановити, чи спочатку предмети належали одне одному, чи накопичувалися в печері протягом тривалого періоду, чи потрапили на місце розташування пізніше.

Контекст часто може розкрити інформацію, яку не може розкрити окремий артефакт. Розташування предметів, пов'язаної з ними кераміки, архітектурних залишків, шарів ґрунту та слідів людської діяльності можуть допомогти визначити, чи служив простір місцем поховання, сховищем, місцем проживання чи іншим типом археологічного контексту.

Наразі влада не оприлюднила жодної такої інтерпретації. У них є надзвичайно велика колекція, яка пережила вісім років конфлікту, не зникнувши на ринку антикваріату.

Зрештою, Ханус зв'язався з представниками служби старожитностей і передав приблизно 400 артефактів для збереження та подальшого вивчення. Укриття, призначене для захисту однієї родини від війни, тепер може запропонувати археологам нову можливість дослідити ще один фрагмент набагато давнішого минулого Ідлібу.