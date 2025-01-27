Чоловіка загиблої відомої блогерки Анни Жук можуть посадити у в'язницю до 8 років. Йому повідомили про підозру, - Нацполіція.

Нагадаємо, 24 січня на трасі Харків-Київ трапилася моторошна ДТП: Lexus пішов на обгін по правій смузі і врізався в припарковану фуру.

Внаслідок зіткнення 39-річна пасажирка Lexus Анна Жук загинула на місці. Її чоловік був за кермом, він отримав незначні травми. Постраждав також син блогерки, який сидів ззаду, і водій фури.

У Мережі розгорівся скандал: дехто пише, що чоловік Анни має відповісти за законом, інші - захищають його, адже в нього залишилося 3 дітей (1 рідний син і двоє - діти Анни від першого шлюбу).