У Британії масово переходять на 4-денний робочий тиждень: ще 200 компаній запровадили скорочений тиждень, бо він покращує продуктивність, повідомляє The Guardian.

Впровадження цієї ініціативи відбудеться після пілотних програм, які довели її ефективність, і охопить 5000 робітників.

Видання пише, що співробітники стають щасливішими, підвищується працездатність, а у відділі кадрів черги з молодих спеціалістів.

У країні вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою вже за п'ять років, а п'ятиденка — пережиток минулого, який тільки шкодить.