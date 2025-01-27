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У Британії масово переходять на 4-денний робочий тиждень: ще 200 компаній запровадили скорочений тиждень, бо він покращує продуктивність, повідомляє The Guardian. 

Впровадження цієї ініціативи відбудеться після пілотних програм, які довели її ефективність, і охопить 5000 робітників. 

Видання пише, що співробітники стають щасливішими, підвищується працездатність, а у відділі кадрів черги з молодих спеціалістів. 

У країні вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою вже за п'ять років, а п'ятиденка — пережиток минулого, який тільки шкодить.
ForUm

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