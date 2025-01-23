14-15 лютого 2025 року в рамках Мюнхенської конференції з безпеки (MSC 2025) відбудуться дві ключові події, що акцентують увагу на ролі культури в протидії російській агресії та гібридній війні: панельна дискусія «Культура як складова системи безпеки: спростування міфів російської пропаганди» та ексклюзивний показ фільму «Малевич» (Україна, Швейцарія, Італія, Сербія).

14 лютого | Панельна дискусія: роль культури у війні

Münchener Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333, München

18:00

Культурний фронт став невід’ємною частиною боротьби України проти російської агресії. Письменники, музиканти, художники, актори, режисери не лише документують війну, але й активно захищають країну — у складі ЗСУ, через волонтерську діяльність чи інформаційний спротив. Дискусія зосередиться на тому, як культура може бути інструментом безпеки та які уроки український досвід протидії пропаганді може дати Європі.

Серед тем обговорення:

Українська культура як мішень та інструмент спротиву у гібридній війні

Повернення Україні імен митців, яких Росія апропріювала століттями

Співпраця культурних інституцій для посилення інформаційної безпеки

Учасники дискусії:

Тетяна Філевська – креативна директорка Українського Інституту, дослідниця українського авангарду, креативна продюсерка фільму «Малевич»

– креативна директорка Українського Інституту, дослідниця українського авангарду, креативна продюсерка фільму Dr. Martin Aust – професор історії та культури Східної Європи, Університет м. Бонн

– професор історії та культури Східної Європи, Університет м. Бонн Роман Халлєр – письменник, свідок Голокосту, активіст, директор Claims Conference

– письменник, свідок Голокосту, активіст, директор Claims Conference Wolfgang Heubisch – ексміністр культури та науки Баварії, політичний експерт

– ексміністр культури та науки Баварії, політичний експерт Franziska Davies – історик, письменниця, дослідниця України

– історик, письменниця, дослідниця України Тімоті Снайдер – письменник, професор Єльського університету, фахівець з історії України

– письменник, професор Єльського університету, фахівець з історії України Максим Буткевич – український правозахисник, журналіст

– український правозахисник, журналіст Фабіан Мюльталер – директор Ґете-Інституту в Києві

Модераторка: Софія Павленко, дослідниця глобальних комунікацій у Віденському університеті.

Організатор події, продюсерка «Big Hand Films» Марія Каель:

«Сьогодні культура – це не лише мистецтво, а й безпека, ідентичність та зброя у боротьбі за правду. Українська культура довела, що вона є незламною, і ми маємо обов’язок захищати її не тільки на фронті, а й у міжнародному інформаційному просторі.»

15 лютого | Прем’єрний показ фільму «Малевич»

Royal Film Palast, Goetheplatz 2, 80337, München

19:00

Фільм «Малевич» (Україна/Швейцарія/Італія/Сербія, 2024) розповідає історію Казимира Малевича – одного з найвідоміших художників-авангардистів ХХ століття, якого десятиліттями помилково вважали росіянином. Це унікальна можливість побачити новий погляд на життя та спадщину Малевича, як митця українсько-польського походження.

Ця історична драма показує калейдоскоп подій із життя всесвітньовідомого, харизматичного українського художника Казимира Малевича, який наодинці бореться з радянською владою за право створювати “вільне” мистецтво. Для конкурентів його роботи — шахрайство, для радянської влади — таємний код, для однієї жінки — зізнання у коханні, а для народу України — пророцтво… МАЛЕВИЧ – це не класичний історичний байопік, а символічний портрет України крізь призму творчості цього великого художника.

Після показу відбудеться Q&A з командою фільму – творцями та акторами.

Режисер фільму «Малевич» Дарʼя Онищенко:

«Цей проєкт – не просто фільм про художника, це спроба повернути історичну справедливість. Казимир Малевич усе життя підкреслював своє українське коріння, проте його ім’я довго залишалося заручником імперських міфів. Ми хочемо показати світу справжнього Малевича і водночас нагадати: культура – це теж поле битви.»

15 лютого | Великий мітинг на підтримку України

Одеонсплатц, Мюнхен

13:00–17:00

Мітинг за участю українських активістів, політиків, діячів культури та представників демократичних партій Німеччини стане нагодою для привернення уваги до війни Росії проти України. Очікується велика кількість міжнародних журналістів.

ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ

— Українська громада міста Мюнхен

— BIG HAND FILMS

— Український Інститут

— Фонд Фрідріха Науманна

— Ґете-Інститут

— Фонд Томаса Делера

— Академія Януша Корчака

— Fellas for Europe

Генеральний партнер заходу – ARTWINERY

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