«Лінгвістичний детектив»: про вбивство Ірини Фаріон знімають документальний фільм

Режисер Юрій Двіжон працює над документальним true crime-фільмом про вбивство мовознавиці та народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Робоча назва стрічки – «Її три дієслова».

За словами режисера, знімальна команда почала документувати події у перші дні після вбивства. До фільму увійдуть матеріали про життя доньки Ірини Фаріон Софії Особи після смерті матері, судові засідання, ключові події навколо справи та її розвиток упродовж наступних років.

Окрему частину стрічки становитиме архів Ірини Фаріон, який знімальна команда створила ще за її життя у 2022 році.

«За понад два роки це перетворилося на десятки знімальних днів і величезний масив матеріалу», – розповів Двіжон в Instagram.

Робота над фільмом триває. Попереду додаткові зйомки та опрацювання відзнятих матеріалів. Водночас проєкт уже отримав державну підтримку в межах програми «Тисячовесни».

«Ми дуже вдячні за довіру і можливість довести цю історію до кінця. Цей фільм буде», – зазначив режисер.

За словами Двіжона, автори стрічки хочуть не лише відтворити перебіг розслідування, а й детальніше проаналізувати докази, які фігурують у судовому процесі.

«На перший погляд, справа про вбивство Ірини Фаріон має очевидну версію. Але матеріали судового процесу змушують переосмислити докази та те, якого значення вони набувають разом», – пояснив режисер.

У результаті фільм набув форми «лінгвістичного детективу», в якому слова стають одним з інструментів розслідування.

Двіжон наголосив, що це має особливе значення з огляду на професію Ірини Фаріон як мовознавиці. Тому мова у стрічці стане одним із ключів до осмислення обставин убивства та подій, які йому передували.

Ірину Фаріон застрелили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Вона померла в лікарні від отриманого поранення. Через кілька днів у Дніпрі затримали В’ячеслава Зінченка. Суд визнав його винним у вбивстві Фаріон і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.