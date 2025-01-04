Після того, як Україна припинила транзит російського газу до Європи, газ для російського населення у 2025 році подорожчає на 37% у 2025 році.

Про це в етері Громадського радіо розповіла засновниця й виконавча директорка організації Razom We Stand Світлана Романко. Мета її організації — впливати на політичні рішення в Україні та за кордоном, щоб вони відмовлялися від використання викопного палива, оскільки воно дає змогу диктаторським режимам вести війни.

Світлана Романко зазначила, що після того, як Україна припинила транзит російського газу до Європи, РФ втратить шість мільярдів євро прибутку за рік.

«Ці гроші Росія витрачає на фінансування своєї жорстокості. Цих вибухів, які ми чуємо щоночі і які вражають наші міста, наші домівки», — наголосила вона.

За словами виконавчої директорки Razom We Stand, від такого кроку України сильно постраждає російський «Газпром» і саме російське населення. Вона зазначила, що в РФ уже заявили, що ціна на газ для росіян у 2025 році зросте на 37%.

«Ми бачимо не лише пряме припинення фінансових надходжень за прямий трубопровідний експорт газу, але також і певний соціальний негативний вплив на населення Росії. Яке, можливо, зрозуміє, і прокинеться, і почне опиратися цій злочинній владі й допоможе нам підірвати її основи», — припустила Світлана Романко.

Водночас вона нагадала, що Україна продовжує здійснювати транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба». Ця нафта йде до Угорщини та Словаччини — тобто до тих країн, які не змогли диверсифікувати постачання.

Активістка назвала Євросоюз «потужним союзником України», оскільки попри те, що газ там учетверо дорожчий, ніж у США, вони сказали тверде «ні» російському газу. Водночас ЄС надалі отримує скраплений газ із Росії. Світлана Романко висловила сподівання, що на нього ЄС також запровадить ембарго. Наразі, каже активістка, експорт російського скрапленого газу до ЄС зростає.

Світлана Романко зазначила — наразі Росія може експортувати газ до Європи через «Турецький потік». Однак його пропускна здатність невелика. Однак це дозволить РФ постачати газ, зокрема, до Словаччини.