Ватажок рашистів Владімір Путін закріпив так звану політику «денацифікації» України в новій державній стратегії РФ з протидії «екстремізму». Документ проаналізували експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що цим Путін демонструє, що він продовжує висувати ті самі вимоги щодо відсторонення української влади, які він висунув у 2022 році, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін підписав нову Стратегію протидії екстремізму в Росії 28 грудня. Попередня версія такої стратегії була укладена в 2020 році.

Стратегія 2024 року також вперше містить згадки про «русофобію», яку документ визначає як «недружнє, упереджене та вороже» ставлення і «дискримінаційні дії» щодо російських громадян, мови та культури з боку недружніх до Росії держав.

Документ 2024 року, на відміну від версії 2020 року, також називає Україну головним джерелом екстремізму і звинувачує її в поширенні «неонацистських ідей». У документі вказано, що Росії потрібно «ліквідувати» джерело екстремістських загроз, яке походить з України, пише ISW.

Фахівці нагадують, що в лютому 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, він заявив, що Росія проводить «денацифікацію» України — спробу виправдати усунення законної, демократично обраної влади України.

Експерти відзначають, що Путін зробив подібні заяви нещодавно, чим підтвердив свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог, висунутих наприкінці 2021-го та на початку 2022 року.

За словами аналітиків, згадки в документі про «русофобію» та «дискримінацію» російських громадян, мови та культури також збігаються з нещодавньою тезою міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що така нібито дискримінація з боку нинішньої української влади є «першопричиною» війни Росії проти України, яку необхідно розглянути на будь-яких майбутніх переговорах.

«Кремль, імовірно, використає цей новий стратегічний документ, щоб виправдати свої заклики до усунення української влади як "антиекстремістські" заходи», — пише ISW.

Аналітики відзначають також, що деякі пункти підписаної Путіним стратегії щодо посиленої міграційної політики матимуть резонанс у російській провоєнній ультранаціоналістичній спільноті. Це, ймовірно, є частиною зусиль Кремля на заспокоєння та завоювання прихильності цього ключового електорату.

Зокрема, документ стверджує, що мігранти сприяють поширенню екстремізму в Росії, закликає посилити боротьбу з «пропагандистськими заходами» серед мігрантів. Крім того, документ закликає Росію скоригувати освітні програми в країнах Південного Кавказу та в Центральної Азії, щоб запобігти поширенню «русофобії».

ISW нагадує, що російські ультранаціоналістичні військові блогери неодноразово закликали Росію до більш жорсткої міграційної політики і скаржилися на «русофобію» в колишніх радянських республіках, таких як Казахстан.

Нагадаємо, нещодавно в американському Інституті вивчення війни писали, що ватажок рашистів Владімір Путін вкотре заговорив про «нелегітимність» Президента України Володимира Зеленського, щоби підкреслити, що зміна української влади нібито є передумовою для переговорів з Росією.