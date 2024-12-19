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 У зв’язку з активними діями правоохоронців щодо російського Pin-UP та його бенефіціарів, цілком логічно постає питання про платежі у застосунку «Дія». Якщо хтось ще не в курсі, то на момент запуску «Дії» донори та розробники прикрутили до неї загадкову ноунейм платіжну систему «Єдиний простір». Про це пише журналіст-розслідувач Євген Плінський.

Чому саме вона там з’явилася та хто її проштовхнув — невідомо, але ніяких питань до платіжної системи не виникало, поки не з’ясувалося, що її власник — Ігор Зотько — є партнером росіян у Pin-UP.

Спочатку Зотько був найманим працівником у росіян у Pin-UP, а потім став власником компанії «УкрГеймТехнолоджи», яка працювала в Україні під брендом Pin-UP.

Нічого нового, адже це традиційне маскування росіян під український бізнес. Зотько зараз на Кіпрі разом з Пуніним та компанією інших росіян.

Так ось, коли публічно з’явилися факти про те, що Pin-UP таки російський, а Ігор Зотько — їхній партнер та, по суті, менеджер, з платформи «Дія» його платіжну систему почали прибирати.

Цей процес виявився непростим, адже технічно та юридично змінити платіжну систему досить складно.

Зараз усі сервіси «Дії» поступово переводять з платежів через «Єдиний простір» на один із державних банків. Усі ключові напрями вже переведено.

До кінця року цей процес завершиться остаточно.

Повторю ще раз: Сьогоднішня команда у «Дії» не має до Зотька та цого платіжки жодного відношення.

«Єдиний простір» підключили до «Дії» розробники та донори, маючи, очевидно, якийсь власний інтерес. 
ForUm

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