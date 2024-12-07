Канада посилить свою військову та політичну присутність в Арктиці, щоб протистояти загрозам з боку Росії та деяких інших країн, які намагаються встановити свій контроль у регіоні. З такою заявою 6 грудня виступила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомило агентство AFP, уряд Канади планує розгорнути нові патрульні кораблі, есмінці, криголами та підводні човни, а також збільшити кількість літаків та безпілотників у своєму арктичному регіоні.

«Голос Америки» звертає увагу, що Канада разом зі США модернізує континентальну оборону. Йдеться, зокрема, про спостереження за північними територіями із застосуванням нових морських датчиків та супутників.

Оттава протягом багатьох років прагнула співпраці з іншими державами у вирішенні проблем Арктики, не допускаючи розвитку військового суперництва у цьому регіоні. Однак останнім часом можливості запобігання конфліктам «зазнають дедалі більшого тиску», заявила журналістам очільниця МЗС Канади.

У Оттаві більше не вважають Арктику «регіоном низької напруженості», зазначила Жолі, говорячи про російські претензії на Арктику і про геополітичне суперництво, що поглиблюється.

Вона нагадала, що Росія поєднує зусилля з Китаєм.

Міністр оборони Канади Білл Блер пояснив, що Оттава прагнутиме глибшої співпраці, зокрема проведення спільних навчань із країнами Північної Європи. За його словами, розгортання Росією в Арктиці ракетних систем, здатних завдати удару по Північній Америці та Європі, викликає «велику тривогу».