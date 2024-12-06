Комітет з питань свободи слова закликав дотримуватися етичних норм у медіапросторі після інциденту на телеканалі «Київ24». Відповідну заяву опублікували на сайті парламенту.

«Під час ефіру на телеканалі воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко дозволив собі неприпустиму агресію щодо ведучої Ірини Король. Комітет з питань свободи слова рішуче засуджує подібні прояви неповаги та вважає їх недопустимими для учасників публічного дискурсу, особливо в такий складний для країни час», — ідеться в повідомленні.

Комітет з питань свободи слова також висловив сподівання, що цей інцидент «стане приводом для широкої дискусії про стан медіакультури в Україні, сприятиме підвищенню професійних стандартів, а також спонукатиме експертів до більш відповідальної поведінки в медіапросторі».

Нагадаємо, 3 грудня в етері телеканалу «Київ» воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко емоційно та різко відреагував на те, що ведуча Ірина Король перервала його під час відповіді на запитання про український мобілізаційний ресурс та втрати на фронті.

«Шаааа! Шаааа! Я у вас тут запрошений експерт в етері, а не ви!» — крикнув Коваленко. «Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети», — додав він.

Ведуча попросила гостя знизити градус та повернутися до обговорення теми. Після цього розмова продовжилася.

Після інциденту телеканал «Київ24» виступив на підтримку телеведучої Ірини Король та відмовився від співпраці з Олександром Коваленком.

Керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов повідомив у коментарі «Детектору медіа», що видання більше не запрошуватиме Олександра Коваленка для відеоформатів, а також не звертатиметься до нього по коментарі для будь-яких текстових матеріалів на сайті.

Громадська організація «Жінки в медіа» ініціювала відкриту заяву, у якій майже 90 українських медійників та медійниць засудили агресивну реакцію Олександра Коваленка в ефірі телеканалу «Київ24» і висловили солідарність із журналісткою Іриною Король.

5 грудня Олександр Коваленко вперше прокоментував цей інцидент. Свої думки він висловив в ефірі ютуб-каналу «УСІ Online»: «Ведуча мене не зрозуміла, висловлювала свою точку зору і не давала можливості привести приклад і пояснити, що я маю на увазі».

Він повідомив, що більше не спілкуватиметься з телеканалом «Київ». За його словами, там є «професійні ведучі, з якими приємно спілкуватись». А є «персоналії, які ведуть себе не за журналістською етикою». Водночас він назвав «недолугою» реакцію журналістів, які відмовилися з ним спілкуватись.