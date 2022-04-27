За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 54-річній мешканці м. Волноваха заочно повідомлено про підозру у здійсненні пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2022 року директор Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів зрадила Україні та добровільно погодилась співпрацювати з окупаційною владою рф і представниками так званої «ДНР», які тимчасово захопили Волноваху.

Перебуваючи на посаді директора навчального закладу, перейменованого окупантами у «Волновахську опорну школу № 5», підозрювана пропагує збройну агресію рф проти України та в процесі навчання українських дітей активно впроваджує стандарти освіти держави-окупанта.

Крім того, під час виступу у підконтрольному російським загарбникам ЗМІ пособниця ворога повідомила про те, що м. Волноваху та будівлю даної школи нібито обстріляли Збройні сили України, що не відповідає дійсності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Донецькій області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.