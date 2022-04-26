также в разделеОбщество
$6 млн, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перерахували на ЗСУ 17
Як безпечно висвітлювати роботу волонтерів – поради для медіа 62
МЗС України створило портрет українського спротиву на офіційному сайті України 49
У рамках чергового обміну з полону звільнили 19 українців 44
80% Луганщини – під окупацією 28
Назвався ченцем і допомогав росіянам: Мешканця найзруйнованішого села Макарівської ОТГ взяли під варту 20
ДПСУ: Українці й надалі можуть перетинати кордон за внутрішніми паспортами 22
Держспецзв’язку: Всі нормативні обмеження щодо використання Starlink в Україні – знято 19
Чехія ремонтуватиме українські танки та бронетранспортери 14
У Бородянці виявили дві братських могили 26
«Азов»: Подоляк і Арахамія готові приїхати до Маріуполя для переговорів про евакуацію особового складу 72
ДБР проведе заочне розслідування щодо антиукраїнських дій Киви 12
Заступником самопроголошеного мера в Бердянську призначили двірника 34
У Бучанському районі викрили підлітка, який шпигував для росіян 55
На Київщині функціонують вже три переправи, вісім будуються 20
Через війну в Україні зазнали руйнувань 17 ТЦ, на відновлення необхідно $250 млн 14
Переселенці, які повернулися додому, але їхнє житло зруйноване, продовжать отримувати допомогу на проживання 15
Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова 30

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дозволила збройовій компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Києву зенітні самохідні установки Gepard.

Про це вона заявила на конференції з підтримки України на авіабазі Рамштайн, пише Європейська правда з посиланням на Spiegel.

Після довгих вагань Німеччина хоче вперше підтримати Україну важким озброєнням у війні проти Росії. Ламбрехт оголосила у вівторок про передачу зенітних САУ та навчання українських солдатів на території Німеччини.

Таким чином, група Krauss-Maffei Wegmann отримує зелене світло на продаж Gepard із колишніх запасів Бундесверу. Також вони можуть застосовуватись у боротьбі з наземними цілями.

«Gepard - це саме те, що зараз потрібно Україні для захисту повітряного простору із землі», - сказала Ламбрехт на базі ВПС США в Рамштайні, де близько 40 країн обговорили допомогу Україні.

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі заявив, що Німеччина надасть 50 одиниць Gepard.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги