ВАКС зняв арешт із коштів у кримінальному провадженні з обвинувачення осіб, які намагалися за 6 млн дол. США підкупити керівництво НАБУ і САП. Таке рішення ініціювали детективи НАБУ та прокурори САП. Завдяки цьому 6 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перерахували на потреби обороноздатності держави, повідомила прес-служба бюро.

Нагадаємо, це найбільшій в історії України хабар.

У червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця. «Послугу» оцінили у 5 млн дол. США, ще 1 млн дол. США посадовець ГУ ДПС взяв собі «зверху». Цих всіх осіб, а також ініціатора підкупу притягнули до відповідальності. Розслідування закінчили, справи за їхнім обвинуваченням слухаються у ВАКС.