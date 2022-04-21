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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався, але він буде, і це лише питання часу.

Таку думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

З його слів, 19 квітня зранку почалися бої на всій лінії фронту на території Донецької, Луганської та Харківської областей, але вони скоріше «пробні».

«Але це була їх спроба перевірити на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. Тому вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це лише питання часу. Я хотів би зауважити – коли хтось каже, що це буде остання й вирішальна битва (саме на Донбасі, я б не був таким оптимістичним, попереду може бути багато різних речей, це не буде останній бій», - приводить слова Данілова Українська правда.

Зі слів Данілова, Росія ще може підтягувати нові ресурси та резерви у значних кількостях протягом двох-чотирьох тижнів. «Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму - не зовсім. Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно».
ForUm

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