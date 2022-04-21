З 24 лютого 2022 року, після початку широкомасштабного вторгнення рф, державний кордон України з ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули близько 5 млн осіб, з них 3 млн 200 тис. – громадяни України, які виїхали за межі країни. За цей же час на батьківщину повернулись 1 млн 100 тисяч українців.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі Україна (Київ) повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Останнім часом черг на кордоні на виїзд з України немає. Є окремі години, коли на окремі напрямки для перетину кордону прибуває більша кількість громадян, черга може бути до 100 автомобілів, але час перебування незначний, до кількох годин», – зазначив Демченко.

Він також додав, що на окремих напрямках пропуску у суміжних країнах, зокрема у Польщі, прикордонники фіксують збільшення потоку людей, які слідують в Україну, тож там також можуть бути невеликі черги.

Державна прикордонна служба України кожні три години публікує інформацію про завантаженість пунктів пропуску на західному кордоні, і громадяни можуть скористатись цими даними для планування поїздки. Зокрема, інформацію можна знайти на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Демченко також нагадав, що громадяни України й надалі можуть перетинати державний кордон за внутрішніми паспортами, а діти віком до 16 років – з паспортами або свідоцтвами про народження.

«Це стосується всіх українців з будь-яких областей. Таке рішення ухвалено через гуманітарні обставини та за погодженням з прикордонниками суміжних країн. У наших громадян можуть бути складності з тим, щоб оформити собі закордонний паспорт», – сказав Демченко.

Він також звернувся до громадян України з закликом за можливості все ж оформлювати собі закордонні паспорти – адже вони можуть знадобитись вже під час перебування в країнах ЄС.