﻿
Столиця

Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ

Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ

Сьогодні внаслідок чергової атаки рф пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС.

"Зараз наше першочергове завдання - оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт", - повідомляє "Центренерго".

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

У "Центренерго", зазначили, що працівники виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах.

"Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", – говориться у повідомленні.

Фото: "Центренерго".

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілКиївська областьенергетикаокупантиТрипільська ТЕС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кабмін виділив 518 мільйонів на захист державних даних від ударів і кібератак
Війна 29.09.2026 19:26:01
Кабмін виділив 518 мільйонів на захист державних даних від ударів і кібератак
Читати
Зеленський знайшов підставу не позбавляти Потапа звання заслуженого артиста
Культура 29.09.2026 19:00:31
Зеленський знайшов підставу не позбавляти Потапа звання заслуженого артиста
Читати
Росіяни вдарили КАБами по школі в Сумах під час навчання
Війна 29.09.2026 18:25:47
Росіяни вдарили КАБами по школі в Сумах під час навчання
Читати

Популярнi статтi