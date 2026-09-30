Трипільська ТЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки РФ

Сьогодні внаслідок чергової атаки рф пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС.

"Зараз наше першочергове завдання - оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт", - повідомляє "Центренерго".

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати", — заявив генеральний директор ПАТ "Центренерго" Сергій Ісаченко.

У "Центренерго", зазначили, що працівники виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах.

"Ворог свідомо б'є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо", – говориться у повідомленні.

Фото: "Центренерго".