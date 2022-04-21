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Всі нормативні обмеження щодо використання терміналів Starlink в Україні на період воєнного стану зняті.

Про це на брифінгу в Медіацентрі «Україна» (Київ) повідомив Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

«Декілька годин тому за ініціативи Держспецзв’язку та у співпраці з командою віцепрем’єр-міністра цифровоі трансформації Михайла Федорова держрегулятор ухвалив рішення, яким дозволив на період воєнного стану в Україні використовувати термінали Starlink всім охочим: громадянам, державним органам, підприємствам всіх форм власності. До цього заборони також не було, але були нормативні обмеження. Сьогодні ми їх усунули», – сказав Щиголь.
ForUm

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