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З моменту запуску платформа про війну в Україні war.ukraine.ua надавала офіційну, підтверджену інформацію про події в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Важливою частиною платформи став розділ “Defenders of Freedom” (“Захисники свободи”), https://war.ukraine.ua/heroes/, в якому команда МЗС збирала та публікувала найяскравіші історії українців, які боронять свою свободу на різних фронтах. Війна проти Росії стала народною війною України. Українці різного віку, походження та професій згуртувалися та повстали проти нахабного вторгнення. Та вже в перші дні довели, що стоятимуть за свободу, життя та Батьківщину до останньої краплі крові. Світ уже знає історії про неймовірних українців. Які йдуть проти ворожих танків без зброї, а лише з українським прапором. Які прикривають грудьми дітей від снарядів. Які готові рішуче відмовитися скласти зброю навіть перед обличчям смерті.  

https://youtu.be/RtRU3LAHcSI Усі історії з розділу “Defenders of Freedom” супроводжуються світлинами героїв та поділені на три категорії: “Heroes” (“Герої”), “Support” (“Підтримка”) та “Human” (“Людяність”). Ось приклади кількох історій, з якими уже можна ближче познайомитися на платформі:

  • Хоробрий чернігівський рибалка Анатолій Кульгейко підірвав групу окупантів разом з собою у власному домі, щоб захистити жителів рідного села. 
  • Киянка Ольга прикрила собою доньку під час обстрілу їхнього будинку, щоб врятувати дитину. Та взяла весь удар на себе, потрапивши в лікарню з безліччю осколкових поранень. 
  • Артистка Харківського оперного театру Віра Литовченко під час обстрілів грає на скрипці для людей у бомбосховищі. 
  • Волонтерка Анастасія разом з чоловіком пішки евакуювали з окупованого Ірпеня 24 тварини, серед яких було 15 собак з інвалідністю. 

Інші 100+ людських історій можна прочитати на платформі war.ukraine.ua — офіційному ресурсі про війну РФ проти України. Розділ оновлюється кожного дня. 
ForUm

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