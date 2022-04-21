Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія висловили готовність прибути до Маріуполя для переговорів з російською стороною щодо евакуації залишків українського гарнізону міста, заявив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар.

«Ми спілкувалися сьогодні з вищим політичним керівництвом, це саме Михайло Подоляк та Давид Арахамія, які заявляють, що вони готові приїхати на переговори до міста Маріуполь, з Мединським і Слуцьким щодо евакуації військового гарнізону, який тут залишився. Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь, зі своєю стрілецькою зброєю, для того щоб врятувати особовий склад, довірений нам, для того щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх із почестями на території, непідконтрольній Російській Федерації», - йдеться у заяві Паламара, оприлюдненій в телеграм-каналі «Азова».

Він підкреслив, що полк не підтримує висунуті РФ умови складання зброї та здавання в полон особового складу.

Також «Калина» зазначив, що російські війська порушують «режим тиші», не дозволяючи цивільним залишити зону бойових дій.

«Щодо цивільних, які перебувають на «Азовсталі». Вони не мають можливості покинути свої підвали, вони бояться, тому що постійні обстріли, всупереч заявам військ Російської Федерації про дотримання «режиму тиші». Не виправдалися. Ворог продовжує обстріли, та безпечно залишити територію «Азовсталі» у наших цивільних поки що немає можливості, тому я закликаю до дотримання своїх гарантій, і лише таким чином і за підтримки третьої сторони цивільні вийдуть із заводу. Ми їх не тримаємо, ми просимо їх випустити, і тим більше ми просимо створити належні умови для виходу цивільних з першого дня війни. Буквально постійні наші звернення зосереджені на тому, щоб цивільні, наші діти, наші жінки покинули територію Маріуполя, який практично весь уже знищений», - повідомив Паламар.

«Ми закликаємо до того, щоб зібрати тіла загиблих, до того, щоб цивільні могли спокійно вийти з території «Азовсталі», припинити бомбардування і справді, не на словах, а насправді, ввести режим тиші», - підсумував він.