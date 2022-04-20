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За зверненням Державного бюро розслідування, суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно екс-нардепа.

Йому повідомлено про підозру у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганду війни та закликах до насильницької зміни влади.

Зокрема слідство ДБР встановило, що ексдепутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Він пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.  
ForUm

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