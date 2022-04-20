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Сьогодні на Київщині функціонують вже три переправи : у Стоянці, Романівці та Катюжанці, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще на 6 переправах рух відновлено та 8 переправ біля зруйнованих мостів зараз будується.

«Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель та Ірпінь — всі ці населені пункти у передмістях Києва були окуповані російськими військовими. У цих містечках велись запеклі бої, але сьогодні, вже на звільнених територіях, щоденно працюємо над тим аби якнайшвидше розчистити вулиці», - написав він.

Знищена техніка ворога, спалений цивільний транспорт, зламані паркани, дерева та наслідки авіаударів. З 5 квітня дорожні бригади долучились до волонтерів та комунальників та фактично займаються генеральним прибиранням. На сьогодні маємо 170 км прибраних вулиць.

«Фокусуємось не лише на важливих логістичних маршрутах, але й там, де ворог нищив інфраструктуру: дороги, пішохідні переходи, бар’єрне огородження, шумові екрани», - зазначив Кубраков.

Найбільше було зроблено на Київщині на Житомирській трасі — понад 100 км вже очищено. Роботи тривають і на трасі М-07 Київ — Ковель — тут розчищено вже 35 км. Працюємо і на регіональних та територіальних шляхах — 30 км вже чисті.

«Системно ведемо роботу з будівництва тимчасових переправ, де сполучення зі столицею або регіонами відсутнє, Укравтодор разом з військовими будує тимчасові переправи», - резюмував чиновник.
ForUm

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