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Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке дозволяє внутрішньо переміщеним особам, які повернулись на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжувати отримувати допомогу на проживання.

Відповідні положення передбачені змінами до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, повідомляє прес-служба Міністерства.

Статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що дія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи скасовується, якщо особа:

- подала заяву про відмову від довідки;

- повернулася до покинутого місця постійного проживання;

- виїхала на постійне місце проживання за кордон.

При цьому, частина внутрішньо переміщених осіб втратили житло, або воно пошкоджене настільки, що не є придатним для проживання. Рішення уряду передбачає, що дія довідки не буде скасовуватись для внутрішньо переміщених осіб, які повернулись до покинутого місця постійного проживання, але є власниками пошкодженого або знищеного нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Це дозволить продовжити виплату допомоги на проживання таким особам.

Також рішення Уряду розширило можливості, якими за власним вибором може скористатись внутрішньо переміщена особа, щоб повідомити про повернення до покинутого постійного місця проживання:

- подати повідомлення за місцем отримання довідки;

- подати повідомлення після повернення до покинутого постійного місця проживання;

- подати повідомлення через Портал Дія.

Також відтепер Міністерство цифрової трансформації України матиме доступ до інформації про внутрішньо переміщених осіб, для проведення верифікації даних. За результатами перевірок у разі виявлення невідповідностей Мінцифри надаватиме пропозиції уповноваженим органам для скасування довідки внутрішньо переміщеної особи.
ForUm

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