На Рівненщині затримали підозрюваного у вбивстві п’ятьох переселенців

У приміщенні колишньої школи в Дубенському районі Рівненської області, де нині проживають люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виявили тіла п’ятьох осіб із ознаками насильницької смерті. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними відомства, 10 лютого близько 4:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про конфлікт у будівлі в селі Судобичі, яку використовують для проживання переселенців.

На місці поліціянти виявили тіла трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року. Усі загиблі — переселенці з Донецької та Кіровоградської областей.

За попередньою інформацією, між ними та 72-річним чоловіком, який також є переселенцем з Донеччини, виник побутовий конфлікт. Слідство вважає, що під час сутички він міг завдати присутнім смертельних ударів сокирою та молотком.

Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства кількох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Процесуальне керівництво здійснюють Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. На місці працюють слідчо-оперативна група, керівництво прокуратури та поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та мотиви злочину.