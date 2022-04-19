Угорщина не приєднається до санкцій Європейського Союзу проти російських нафти та газу, заявив у вівторок глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

«Угорський народ не може платити за цю війну, тому ми не підтримаємо впровадження санкцій щодо постачання газу та нафти», - заявив Сіярто на пресконференції з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу в Анкарі, передає Інтерфакс-Україна.

«Угорщина залежить від російського газу, його постачання здійснюються відповідно до міжнародних угод», - додав він.

Як повідомляє телеканал TRT, Сіярто наголосив, що постачання з Росії до Угорщини здійснюються без перебоїв.

Міністр заявив, що Угорщина виступає за мирне врегулювання ситуації в Україні, підтримує територіальну цілісність України, а також готова приймати українських біженців. При цьому він додав, що постачання озброєнь до України через Угорщину не буде.

«Нашим першорядним завданням є забезпечити Угорщині безпеку. Ми не хочемо, щоб Угорщина була втягнута у війну», - сказав Сіярто.

Раніше у квітні прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що країна «не піддасться» тиску ЄС у питанні впровадження низки санкцій проти Росії, зокрема - впровадження обмежувальних заходів на постачання нафти та газу. Він наголосив, що для Угорщини це «червона лінія».