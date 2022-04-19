Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сумнівається, що керівництво російської федерації погодиться обміняти кума путіна Віктора Медведчука на мешканців та захисників Маріуполя.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми маємо пропозицію самого Медведчука, що він готовий обміняти себе на всіх жителів і захисників Маріуполя. На мій погляд, це дійсно єдина пропозиція, яка могла скластися в його голові, на яку може погодитися Україна. Я розумію, що російська федерація не піде на це. Мені так видається, тому що, на жаль, Маріуполь став для них символом незламності України. Росіяни, я так розумію, сьогодні схиблені на дивних символах. Для них зруйнувати символ незламності України – це дуже принциповий момент. Ми маємо це розуміти», - сказав Подоляк.

Водночас радник керівника ОП висловив сподівання, що хтось все-таки підкаже російському керівництву, що такий обмін був би непоганим із точки зору гуманістичного підходу.

«Але я себе постійно ловлю на думці: який гуманістичний підхід може бути, коли ми говоримо про російську федерацію?» - додав Подоляк.

Водночас він наголосив, що українська влада прагне визволити мешканців та захисників Маріуполя і робить для цього все можливе.

Нагадаємо, Служба безпека Україна затримала Віктора Медведчука 12 квітня. фсб рф намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала його на виїзді з Київської області. Президент України Володимир Зеленський висловив пропозицію обміняти Медведчука на українських військовополонених.

Медведчук 18 квітня звернувся до Президента України Володимира Зеленського та президента російської федерації володимира путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.