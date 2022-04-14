Особистий охоронець Віктора Медведчука надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. При цьому за «легендою» цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

Більше інформації – на оприлюдненому СБУ відео.

Нагадаємо, голова СБУ Іван Баканов розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.