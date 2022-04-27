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Працівники Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ще десятьом працівникам митного поста «Мукачево» Закарпатської митниці. Через сприяння посадовців компаніям підконтрольним Віктору Медведчуку, державний бюджет втратив понад 24 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба бюро.

Протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом нафтопродукти - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці «не помічали» підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень.

Працівники митного поста підозрюються ДБР у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Нагадаємо, що цього місяця ДБР вже повідомило про підозру трьом працівникам цього митного поста, через діяння яких державний бюджет втратив 7,8 млн гривень при імпорті вказаних нафтопродуктів.

Сума встановлених збитків, які спричинила вказана оборудка, вже складає більш ніж 31,8 млн гривень.
ForUm

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