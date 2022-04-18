МЗС України категорично відкидає безпідставні звинувачення президента Сербії Александара Вучича в фейкових мінуваннях сербських літаків, які літають в Росію.

«Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності», - підкреслив спікер відомства Олег Ніколенко.

В МЗС розчаровані, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України.

«Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну», - написав Ніколенко.

Київ закликає Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа.

Раніше президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії, незважаючи на повідомлення про «мінування» рейсів, за якими, на його думку, стоять дві країни: одна - член ЄС, друга - Україна.