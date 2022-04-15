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За даними жителів Маріуполя, які лишились у місті, російські окупанти почали ексгумацію тіл похованих у дворах житлових будинків цивільних людей.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.

«Більш того окупанти забороняють поховання вбитих ними ж людей. У кожному дворі поставили свого наглядача, який не дає можливості маріупольцям віддати землі своїх померлих рідних або знайомих. Навіщо проводиться ексгумація та куди потім будуть направлені тіла, - невідомо», - йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що українська розвідка зафіксувала у Маріуполі 13 мобільних крематоріїв, можливо допустити, що російські окупаційні війська намагаються всіма способами замісти сліди своїх воєнних злочинів у місті.
ForUm

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