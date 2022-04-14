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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що російську агресію проти Україні «правильно» називати «геноцидом». 

Як повідомляє Європейська правда із посиланням на AFP , таку заяву Трюдо зробив під час спілкування із журналістами у Квебеку.

«На мою думку, абсолютно правильно, що все більше людей використовують слово геноцид у зв'язку з тим, що робить Росія (в Україні), та з тим, що робить Владімір Путін», - заявив Трюдо.

Таким чином, він став другим західним лідером, який назвав нинішні дії РФ геноцидом.

Днем раніше  президент США Джо Байден зробив подібну заяву під час виступу в Айові. Зокрема, президент США зазначив, що Владімір Путін намагається «стерти навіть ідею бути українцем».

Натомість президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом. «Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] — братии», зазначив він.
ForUm

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