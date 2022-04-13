Президент Франції Еммануель Макрон відмовився називати звірства Росії в Україні геноцидом.

На питання журналістів про те, чи буде він називати дії Росії «геноцидом», він сказав, що наразі – ні, передає УНІАН з посиланням на CNN.

«Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи (росіяни та українці) – брати», – заявив Макрон.

Президент Франції запевняє, що робить все для припинення війни та відновлення миру. І, на його думку, ескалація риторики не сприятиме цьому. Водночас він визнає, що Росія коїть безпрецедентні в Європі воєнні злочини. Він додав, що Франція співпрацює з Україною для розслідування цих злочинів.

«Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер було встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти відповідальних», – сказав Макрон.

Нагадаємо, 10 квітня у Франції відбулися вибори. За результатами у другий тур, який відбудеться 24 квітня, вийшли Макрон (27,6%) та Марін Ле Пен (23,41%).

Раніше президент США Джо Байден назвав звірства, які російські військові чинять в Україні, геноцидом. З його слів, Путін намагається знищити навіть саму ідею того, щоб бути українцем.

Лідери Великої Британії Борис Джонсон та Польщі Анджей Дуда також назвали це геноцидом.