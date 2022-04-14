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В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

 Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: «Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти».

Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження «Рубіжне ще намагаємось «звільнити», а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня».

Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.
ForUm

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