За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).
Як інформує Офіс генпрокурора, колишній правоохоронець з Донецької області, виконуючи завдання Головного управління генштабу ЗС РФ, допомогав країні-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Він вербував осіб для систематичного збору та подальшої передачі відомостей державного рівня, інформації про високопосадовців, а також про місця дислокації підрозділів ЗС України.
Агент РФ працював у різних владних структурах України. У 2017 році - у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України, де йому вдалося налагодити контакти з різними високопосадовцями того часу. Виконуючи відведену роль, агент передавав російським спецслужбам документи стосовно позиції країн ЄС щодо вступу України до енергетичного союзу, цифрового союзу, митного союзу ЄС.
У травні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на зв’язку із представниками російських агентур, вступив на військову службу до Збройних сил України. Він передавав інформацію щодо керівництва батальйону, ситуації на лінії фронту та можливості вербування командирів ЗСУ.
У 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, агент продовжив співпрацю з країною-агресором.
Після початку війни Росії проти України, чоловік отримав вказівку від своїх «наставників» на збір та передачу інформації про підрозділи спеціального призначення ЗС України, що дислокуються у Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а також склади озброєння та палива, розташовані у Черкаській та Полтавській області.
Чоловіка затримано за місцем його мешкання на території Донецької області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.
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