Контррозвідка СБУ затримала агента російських спецслужб, який зробив в Україні серйозну кар’єру – працював у Адміністрації колишнього президента та в інших державних структурах. Тож зрадник мав змогу передавати ворогу справді важливу інформацію, повідомляє прес-центр СБУ.

Він зізнається, що з 2014 року працював на Головне управління Генштабу Збройних сил РФ. Був завербований ворожими спецслужбами після того, як втік до Білгорода з Донеччини.

Російські куратори обрали йому псевдонім «Регін» та поставили завдання – здобути секретну інформацію державного рівня.

Для цього – навіть допомагали робити кар’єру в українських органах влади. Зокрема, цей агент працював у суді, згодом – в одному з Департаментів Адміністрації колишнього президента, а після того – навіть служив у війську. Ворожі спецслужби також оплачували йому навчання і поїздки закордон.

Окрім таємної інформації зрадник збирав компрометуючі дані про посадовців різного рівня та їх родичів – це мало стати важелями для їх подальшого вербування російськими спецслужбами.

З початком широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання – збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо.

В ході розробленої спецоперації співробітникиХарківського управління СБУ перехопили канал зв’язку агента, встановили місце його перебування та схопили зрадника на Донеччині.

Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога та надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні.

Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжку державних зрадників та колаборантів, які працюють на ворога.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі.

Слід зазначити, що останнім часом Росія активізує своїх глибоко законспірованих агентів для їх використання у війні з Україною. Але Служба безпеки України ефективно протидіє цьому. Так, лише за минулий тиждень СБУ викрила низку таких зрадників.