5,6 млн гривень з рахунку Фонду костелу Св. Миколая передадуть на потреби українських військових формувань. Гроші спрямують у благодійний фонд імені Олексія Ставніцера, повідомляє юридична компанія Міллер, яка контролювала реставрацію.

Організація забезпечує наших захисників на передовій бронежилетами і касками, а також надає гуманітарну допомогу цивільним під час війни.

Фонд костелу створили для розподілу коштів на протиаварійний ремонт у храмі після пожежі торік восени. Завдяки внескам українського бізнесу, роботи в костелі завершили наприкінці січня.

Тому зараз гроші, які залишилися, вирішили спрямувати туди, де вони найбільше потрібні — на підтримку військових. Адже саме наші захисники щодня виборють кожен сантиметр української землі.

Під час ремонту костелу компанія «‎Міллер» взяла на себе відповідальність за контроль над статусом виконання робіт. Ми перевіряли спрямування та розподіл коштів, тендери на законність їхнього проведення, допомагали замовнику під час укладення договорів із підрядниками та контролювали робочу документацію. Оскільки юридичний контроль та супровід — невід'ємна складова проєктів такого масштабу.

«Для компанії «‎Міллер» участь у проекті відновлення костелу Св. Миколая є одним з найважливіших pro bono кейсів. Завдяки контролю кожного етапу протиаварійного ремонту у костелі, загальну вартість робіт вдалося знизити на 4,5 млн грн», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, 3 вересня 2021 у столичному Костелі святого Миколая на вулиці Великій Васильківській сталася масштабна пожежа.

Основною причиною пожежі стало коротке замикання всередині дерев’яного органу, який був візитівкою костелу.

На відновлення неоготичної архітектурної пам’ятки відгукнувся український бізнес, силами якого зібрали 18 мільйонів гривень.