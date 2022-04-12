11 квітня близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у селі Красне Чернігівського району підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху водій загинув, повідомляє поліція області.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, патрульні поліцейські, спецпризначенці, а також вибухотехніки поліції та піротехніки ДСНС.

Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець їхав дорогою з села Ладинка в напрямку Красного. В селі він побачив знайомих, вирішив зупинитися і з’їхав з дороги на узбіччя. Там автівка наїхала на протитанкову міну. На жаль, внаслідок вибуху водій загинув на місці.

За цим фактом поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає громадян бути вкрай уважними та обережними! Особливо - на територіях, які тимчасово були в окупації ворожих військ. Росіяни залишили чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів.

У селі Красному, неподалік місця вибуху автівки, піротехніки ДСНС того ж дня знешкодили ще 5 мін.

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам повертатися до населених пунктів лише після того, як фахівці обстежать всі дороги і будівлі. Не пересувайтеся там, де можуть бути заміновані ділянки - це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля. Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет - негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.