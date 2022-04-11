также в разделеОбщество
42 країни світу звернулися до МКС через воєнні злочини Росії
«Где можно украсть золото, деньги?»: Черговий доказ мародерства окупантів 4
Створено онлайн-карту з адресами окупантів, які вбивали та мародерили у Бучі 7
ЗСУ знищили склад із боєкомплектом окупантів на Луганщині 19
Зеленський: Російські війська перейдуть до активних дій, але ми відповідатимемо 10
Уряд виділив перший мільярд на відбудову звільнених територій 15
РФ використовує співпрацю із Заходом у космосі для забезпечення ракетних військ технологіями 24
Шахрай, перебуваючи у СІЗО, ошукав волонтерів на понад 1,3 млн 13
ООН: Кількість українських біженців перевищила 4,4 мільйона 11
«Знайдемо всіх»: Мінцифри встановлює росіян, які чинили звірства в Бучі та Ірпені 40
ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів 16
Матері російських окупантів почали «штурмувати» військкомати в РФ 35
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян розлучаються 67
«Меру» Маріуполя оголосили підозру 23
В Україну намагався в’їхати «липовий» генерал рф 23
Звели тимчасовий міст на Варшавській трасі в Ірпені, на Житомирській – за 7-10 днів 17
СБУ затримала «експерта з енергетики» Марунича 33
Росіяни жаліються, що потрапили в Україні в пекло 33

Українці через застосунок «Дія» зібрали понад 250 млн гривень на армію.

До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей, повідомила прес-служба «Дії».

Кошти надходять у фонд «Повернись живим», який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям. За кошти, перераховані через «Дію», фонду вдалося передати армії:

– 12 206 бронежилетів,
– 5 660 шоломів,
– 12 666 засобів звʼязку,
– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
– 2793 квадрокоптери,
– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
– 1703 генератори та інші джерела живлення,
– 72 автомобілі,
– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
– 1391 ноутбук,
– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
– 309 одиниць саперного обладнання.

Зробити донат через «Дію» легко та безпечно. Зайдіть у застосунок,  натисніть Допомогти армії на головному екрані,  введіть суму внеску, заповніть реквізити картки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги