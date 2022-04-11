Українці через застосунок «Дія» зібрали понад 250 млн гривень на армію.
До збору коштів долучилися понад 245 тисяч людей, повідомила прес-служба «Дії».
Кошти надходять у фонд «Повернись живим», який закуповує та передає все необхідне нашим бійцям. За кошти, перераховані через «Дію», фонду вдалося передати армії:
– 12 206 бронежилетів,
– 5 660 шоломів,
– 12 666 засобів звʼязку,
– 3782 одиниці тепловізійної та денної оптики,
– 2793 квадрокоптери,
– 11 військових безпілотних авіаційних комплексів,
– 1703 генератори та інші джерела живлення,
– 72 автомобілі,
– 2197 одиниць обладнання (монітори, компʼютери, принтери та інша оргтехніка),
– 1391 ноутбук,
– 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників,
– 309 одиниць саперного обладнання.
Зробити донат через «Дію» легко та безпечно. Зайдіть у застосунок, натисніть Допомогти армії на головному екрані, введіть суму внеску, заповніть реквізити картки.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время