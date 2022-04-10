На в’їзді в Україну затримали «липового» генерала рф, повідомляє Держприкордослужба.

«Поціновувач російського фашизму хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі рф, а також цілий архів, що свідчить про підтримку країни орків», - йдеться у повідомленні.

А ще 49-річний молдованин полюбляє викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України.

Затриманого «генерала» передали поліції.

За наругу над державними символами України йому «світить» позбавлення волі до трьох років.