На в’їзді в Україну затримали «липового» генерала рф, повідомляє Держприкордослужба.
«Поціновувач російського фашизму хотів потрапити на територію нашої держави. У мобільному телефоні молдовського тік-токера правоохоронці виявили фото, на яких той позує у генеральській формі рф, а також цілий архів, що свідчить про підтримку країни орків», - йдеться у повідомленні.
А ще 49-річний молдованин полюбляє викладати в інтернет відео з наругою над державним символом України.
Затриманого «генерала» передали поліції.
За наругу над державними символами України йому «світить» позбавлення волі до трьох років.
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